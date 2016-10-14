4 ilde PKK saldırısı; 4 asker şehit

Mardin-Diyarbakır karayolunda ve Hakkâri'de askeri araçların geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu.

Mardin-Diyarbakır Karayolu'nun 25. kilometresindeki Sultan Şehmus mevkisinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lılar daha önce yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu. Yaralananlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Van'da saldırı; 8 asker yaralandı

Van'ın Başkale ilçesi Albayrak bölgesinde de PKK'lılar yola döşedikleri patlayıcıyı askeri araç geçerken infilak ettirdi. Patlamada 2'si ağır 8 asker yaralandı.

Benzer bir saldırı haberi de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden geldi. Bu kez Tekeli Köyü yakınlarında askeri araç hedef alındı. Buradaki saldırıda ise 4 asker yaralandı.

Yaralı 4 askerden 1'i kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Adıyaman'ın merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında da çatışma yaşandı.

Çatışmada yaralanan asker, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.