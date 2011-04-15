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4 İLDE NAYLON FATURA OPERASYONU İSTANBUL (A.A)

15 Nisan 2011 20:36

-4 İLDE NAYLON FATURA OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, naylon fatura keserek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 55 kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve 3 ilde, naylon fatura keserek hayali ihracat yapan, KDV iadesi alarak haksız kazanç elde eden bir gruba yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 4 ilde tespit edilen 60 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.  İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, farklı illerde yakalananların da İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

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