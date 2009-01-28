4 ilde mühimmat bulundu

Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’da boş arazilere atılmış halde çok sayıda el bombası ve mühimmat bulundu.



Ankara’da vatandaşların ihbarı üzerine, Batıkent Anıt İş Merkezi karşısındaki arazide, 7 adet el bombası, 3 adet tüfek bombası, 10 adet Lancaster bombası, 15 kutu 300 adet M-16 mermisi bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek, mühimmata el koydu. Söz konusu mühimmatın incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına gönderildi.



Antalya’da da boş bir arazide 25 mermi bulundu. İstanbul Sultanbeyli’de ise araziye atılmış poşetlerden bin makineli tüfek mermisi ile bin tabanca mermisi çıktı. İzmir’de de 200 adet makineli tüfek mermisi bulundu.

