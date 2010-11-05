-4 İLDE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU İZMİR (A.A) - 05.11.2010 - İnternet ortamında ''telefon kontörü'' satışı yapıyor gibi görünen siteler oluşturarak, kontör almak isteyen kişilerin siteye girdikleri kart bilgilerini kullanarak harcama yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bazı vatandaşların ''bilgileri dışında kredi kartlarıyla alışveriş yapıldığı'' yönünde savcılığa şikayette bulunması üzerine inceleme başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin ''cep telefonu kontörü satışı yapıyor gibi görünen siteler oluşturduklarını ve kontör almak isteyen kişilerin girdikleri kredi kartı bilgilerini kopyaladıklarını'' tespit etti. Uzman ekipler yürüttükleri çalışmayla kullandıkları bilgisayarın IP numaraları tespit edilen şebeke, teknik takibe alındı. Şebekenin organizasyonunu ve yapısını tespit eden polis, İzmir, Manisa, Muğla ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şebekenin ele başı olduğu ileri sürülen Ş.M'nin de aralarında yer aldığı 12 kişi yakalanırken, kullandıkları 4 bilgisayar, sabit ve tanışabilir hafıza kartları, CD ve DVD'ler ile 1 ruhsatsız tabanca, 179 gram esrar ele geçirildi. -SERBEST BIRAKILINCA SUÇ İŞLEMEYİ SÜRDÜRMÜŞLER- Şebekenin, internet ortamında, GSM operatörlerine ait hatlarının kontör satışını yapıyormuş gibi görünen siteler oluşturdukları, arama motorlarında öncelikli görünmesi için çeşitli uygulamalar yükledikleri, siteye girerek kontör almak isteyen kişilerin girdikleri kredi kartı ve kişisel bilgilerini kayıt altına aldıkları, daha sonra bu bilgileri kullanarak yine internet ortamından ''cep telefonu kontörü, cep telefonu, bilgisayar'' ve benzeri elektronik cihazlar satın alıp ucuza satarak paraya çevirdikleri ileri sürüldü. Şebeke elebaşı ve yöneticisi 4 kişinin, İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ülke çapında yaklaşık 8 ay önce gerçekleştirdiği ''kredi kartı dolandırıcılığı'' operasyonunda gözaltına alındıkları ve çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları, serbest bırakılmalarının ardından bir süre sonra tekrar kredi kartı dolandırıcılığına yönelik faaliyetlerini sürdürdükleri bildirildi. Yöneticilerinin Manisa Turgutlu'da ''oto kiralama'' şirketi adı altında faaliyet yürüttükleri bildirilen şebekenin, son dönemlerde bilgilerini kopyaladıkları başka kişilere ait kredi kartlarıyla yaklaşık 870 bin liralık alışveriş yaptıkları, zanlılar hakkında ise farklı illerdeki 170 kredi kartı sahibinin savcılığa başvurduğu belirtildi. -''YEMLEME'' SİTELERİNE DİKKAT- Dolandırıcılar tarafından, internet ortamında vatandaşların kredi kartı bilgilerini toplama amacıyla ''yemleme'' adı verilen sitelerin kolaylıkla kurulabildiğine dikkati çeken emniyet yetkilileri, internet üzerinden yapılan alışverişlerde hassas davranılmasını istedi. ''Yemleme'' sitelerinde özellikle ''TC kimlik numara bilgisi, kredi kartı şifresi, anne kızlık soyadı'' gibi bilgilerin sorulduğunu ifade eden yetkililer, alışverişlerde bu bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu. Gözaltına alınan şebeke elebaşının da aralarında bulunduğu 12 kişi, sorgulamalarının tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.