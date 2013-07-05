4 ilde Gezi Parkı operasyonları: 15 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde, Taksim Gezi Parkı eylemlerine katılanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Gezi parkına destek olaylarına karışan kişilere yönelik bugün sabah saatlerinde üçüncü operasyon düzenlendi. Bazı terör örgütleri adına eylemde bulunup, kamu ve özel binalara zarar vererek, molotofkokteylli saldırı düzenledikleri, halkı kışkırttıkları ileri sürülen kişilere yönelik eş zamanlı olarak 17 adrese baskın yapıldığı belirtildi.

31 Mayıs tarihinden bu yana yürütülen, uzman teknik ekiplerin güvenlik kameraları görüntülerini incelemesi sonucu başlatılan çalışmalar kapsamında İzmir, İstanbul, Manisa ve Batman'da yapılan baskınlarda çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi.

Aynı kapsamda 20 ve 24 Haziran'da düzenlenen iki operasyonda, 27 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.