4 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 40 gözaltı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/ PDY) yeniden yapılanma faaliyetlerine yönelik İstanbul, Elazığ ve Niğde illerinde olmak üzere 30 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kom Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar Erzincan merkezli İstanbul, Elazığ ve Niğde illerinde olmak üzere 30 farklı adreste dün eş zamanlı operasyon yapıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan ve saklanmak için Erzincan da değişik adreslerde örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği, 5 gaybubet evinde saklandığı belirlenen 11 şüpheliden 9\' u yakalandı. Şüphelilerden birinin başkası adına düzenlenmiş kimlik belgesi kullandığı tespit edilirken, yine gaybubet evlerinde saklanan ByLock kullanıcısı 7 şüpheli yakalandı.

ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA GÖNDERİYORLARDI

Operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY\'nin yeni il yapılanmasında il imam yardımcısı olarak yakalanan 1 şüphelinin örgüt tarafından sağlanan paradan örgüt üyelerine finans sağladığı ve değişik zamanlarda örgüt üyesi olarak yakalanıp, işlem gören şüphelilere para gönderdiği tespit edildi. Bu şüphelinin, ikameti ile iki farklı adreste yapılan aramalarda örgüte ait olduğu değerlendirilen toplam 32 bin 605 TL, 2 bin 230 dolar ve 95 euro ele geçirildi.

Yeni il yapılanmasında öğrenci evlerinden sorumlu olduğu tespit edilen il ablasının, FETÖ\'ye üye kazandırmak ve il genelinde faaliyetlerini devam ettirebilmek için özellikle öğrenciler ve öğrenci evlerinin finanse edilmek suretiyle faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi. Bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen öğrenci evleri ve bu evlerde kaldığı tespit edilen 23 şüpheliden 22’si ve örgüt evlerine lojistik destek sağladığı değerlendirilen market sahibi 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 40 şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

