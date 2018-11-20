4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 4 ilde FETÖ/PDY\'nin \'TSK yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya, Uşak, Mersin ve Ankara\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3\'ü muvazzaf, 2\'si ihraç edilen 5 asker ile 2 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. 7 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, Ankara, Konya ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf astsubay ile İnönü Üniversitesi\'nde görevli 1 doktor da polislerce gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü kentlere gönderildi.