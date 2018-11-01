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4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün yeniden yapılanması için toplantılar düzenlediği öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı

01 Kasım 2018 19:12

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün yeniden yapılanması için toplantılar düzenlediği öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında, \'FETÖ/PDY\'ye üye olmak\' suçundan askeri okullardan atılan 8 kişi hakkında, gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, örgütün tekrar yapılanması için toplantılar düzenledikleri ve firari sanıklarının gizlenmesine yardımcı oldukları iddia edildi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli merkezli Isparta, Manisa ve Şırnak\'ta eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin de arandığı belirtildi. Gözaltındaki 7 kişinin, emniyette sorgulandığı belirtildi. 

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