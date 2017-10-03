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4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2017 16:19

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Elazığ\'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.
 

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