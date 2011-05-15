4 il BMW için yarışa girişti

T24 - Alman otomotiv devi BMW'nin Türkiye'de yatırım sinyali vermesi, illeri harekete geçirdi. Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve İzmir arasında yatırım çekme rekabeti şimdiden başladı.





Kocaeli kaleme kâğıda sarıldı, Tekirdağ akil adamlarını toplayıp harekete geçme kararı aldı, "Otomotivin kalbiyiz" diyen Bursa ise kendinden çok emin... Alman otomotiv devi BMW'nin "Türkiye'ye yatırım yapabiliriz" açıklaması daha somut bir şekil bile almadan, yatırımı kapmak isteyen iller harekete geçti.



Yarış başladı

Yan sanayinin güçlü olduğu Marmara Bölgesi üretim için mantıklı görünse de otomotiv OSB kurma hazırlığında olan İzmir bile konuyla ilgili çalışma başlattı. Kısacası, BMW Yönetim Kurulu Başkanı Norbert Reithofer'un geçtiğimiz hafta Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeden birinde montaj hattı kurmak üzere çalışmalar başlattıklarını açıklaması, illeri "BMW hülyasına" saldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Arazimiz az ama BMW gibi bir deve yer açmaktan mutlu oluruz, konuyu yakın takibe aldık" derken, Tekirdağ ise şimdiden kaleme kâğıda sarılmış... Tekirdağ Sanayi Odası Başkanı Cengiz İnay, "Bu yatırımı çekmek için 81 il içinde en şanslı il Tekirdağ. Altyapı yatırımlarımız hazır, limanımız tamamlanıyor. OSB planlarımız var. Bursa, Kocaeli artık doldu. Ülkenin batıya açılan yüzüyüz, firmayla irtibata geçmek için çalışma yapıyoruz" diyor.



İzmir de yarışa katıldı

İzmir'de ise hem ticaret odası hem de yedek parça OSB bu konuda ayrı çalışma başlatıyor. Merkez Sanayi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Gündüz, "İlimizde otomotiv OSB çalışmaları sürüyor, yan sanayimiz de gelişmiş durumda, lojistik olarak doğru yerdeyiz. Bize gelmeyecek de nereye gidecek? Hem sanayi odası hem de bizler bu konuda çalışıyoruz" diyor. Otomotivin kalbinin attığı Bursa'daki yetkililer ise Bursa'daki otomotiv yatırımları ve yan sanayi göz önüne alındığında diğer illerin şansı olmadığı görüşünde.



200 milyon dolarlık parça alıyor

Taşıt Araçları Parça Yan Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) verilerine göre BMW, Türkiye'den yılda yaklaşık 200 milyon dolar tutarında parça alımı yapıyor. Toplam 21 yan sanayi firması, BMW'ye plastik parçalardan motor ve şanzıman parçalarına, hava yastığından cama kadar pek çok ürün satıyor. BMW'nin Türkiye'den 300 milyon dolarlık satın alma hedefi olduğu, bu hedefe varmak için 6 yeni firmayla da görüştüğü biliniyor.





