-4 icralık evden 1'i İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Türkiye genelinde 4 icralık meskenden birinin alıcı bulduğu İstanbul'da aylık ortalama 1.200 konut icradan alıcı buluyor. İcralık.com'un derlemesine ve Ağustos-Eylül 2011'de 3 bin 244 üyesinin yanıtladığı ankete göre, İstanbul'da ihaleye çıkan konutlar, Türkiye'de icradan satışa çıkan konutların yüzde 25'ini oluşturuyor. İstanbul'da aylık ortalama 1.200 konut icradan satılırken, konutların ekspertiz değeri, piyasanın yüzde 20 altında belirleniyor. İlk ihalede konutların fiyatı, piyasa bedelinin yüzde 52, ikinci ihalede yüzde 68 altında oluşuyor. En fazla ihaleye çıkan daireler gelişmekte olan bölgelerde bulunurken, Büyükçekmece, Ümraniye, Ataşehir, Başakşehir bu ilçelerin başında geliyor. Ankete katılan, ihalelere giren kişilerin yüzde 82'si ticari amaçlı alım sağlarken, katılımcıların tamamı, adliyeleri güvenli bulduğunu belirtiyor. İcra ihalelerine girenlerin yüzde 78'i erkeklerden yüzde 22'si kadınlardan oluşuyor. İhalelere girenlerin yüzde 70'i daha önceleri ''ağlayanın malı gülene hayır etmez'' görüşüne sahipken, konuyla ilgili araştırma yapınca ihalelere girmenin borçlunun menfaatine olduğuna karar verdiğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 90'ı ev eşyalarının ihalelerine girmeye karşı olduğunu, yüzde 20'si belirli bir kar koyarak, aldığı konutları satmak istediğini ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 85'i, ihalelerinin tamamen şeffaf şekilde yapıldığını düşünürken yüzde 99'u ihalelerdeki konutu piyasa değerinde almak istemediklerini belirtiyor. İcra ihalelerinden mal almış katılımcıların yüzde 77'si, daha önce çoğunlukla telekomünikasyon ve kredi kartları nedeniyle kendisine icra davası açıldığını kaydediyor. -''2012'nin çok daha sıkıntılı geçmesi kaçınılmaz''- İcralik.com'un kurucusu Can Emrah Özoral, yaptığı değerlendirmede, konut projelerinin artması ve alım koşullarının ''rahat'' olmasının, vatandaşlarda alım isteği uyandırdığını belirterek, banka kredisine dahi ihtiyaç duymadan sadece senetle konut satışı yapılmasının bunda payı olduğunu söyledi. Genellikle 2+1 ve 3+1, 100-120 metrekare arasındaki dairelerin satışa çıktığını kaydeden Özoral, şu bilgileri verdi: ''Bölgeye göre fiyatlar değişiyor ancak dikkat çeken husus, dairelerin projeden alırken ödenen rakamların çok altında icra ihalelerine çıkması. Örneğin 120 bin liralık daire ortalama 90 bin liralardan ekspertiz oluyor. İlk ihalede satışa çıktığı fiyat yüzde 40 altında yani 54 bin lira oluyor. İlk ihaleye satılmaz ise ikinci ihalede 36.000 liradan satışa çıkıyor.'' Özoral, icraya çıkan konut sayısında geçen yıla oranla 5 oranında artış gözlendiğini dile getirerek, ''Ancak satışlar bu şekilde devam ederse, 2012'nin çok daha sıkıntılı geçmesi kaçınılmaz'' dedi ve şunları anlattı: ''Örneğin, İstanbul'da bir projede dairenin liste fiyatı 350 bin lira iken, peşin alımlarda bu, 200 bin liraya kadar düşüyor. Banka kredisi olursa, bu fiyatlara almak mümkün. Alıcı olan kişiye kredi çıkmaması durumunda senet yoluyla alımı tercih ediyor. 200 bin liraya alınabilecek konut, bir anda 290-300 bin liraya satılıyor. Bazı firmalar faiz bile almadığını söylese de, zaten alım esnasında 100 bin lira daha fazla ödüyor. Ancak, bu dairelere icra dairelerinin biçtiği ekspertiz 200 bin liranın dahi altında oluyor.'' Tüketicilerin konut alırken, pazarlıkta peşin alacakmış gibi yaparak, konutun en düşük satılan fiyatını belirlemesi gerektiğini belirten Özoral, ''Tüketici, bankadan kredi çıkmasa dahi bankadan çıkmış gibi düşünüp taksit tutarının bankayla müteahhidin kredi teklifi arasındaki farkı iyi analiz etmeli'' dedi.