-4. HENRİ'NİN KESİK KAFASI TEŞHİS EDİLDİ ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Bilimadamları, 9 ay süren testlerin ardından 1610'da 57 yaşında suikaste kurban giden Fransa Kralı 4. Henri'nin kafasını teşhis ettiler. British Medical Journal'da yayınlanan araştırmada, "olağanüstü garip seyahatlerin" ardından 2008'de bir emeklinin evinde bulunan ve 4. Henri'ye ait olduğu kesinleşen kafanın, gayet iyi durumda korunduğu ve hala saç ile sakalından izlere sahip bulunduğu belirtildi. Hafif esmerleşmiş, yarı kapalı ve açık ağzıyla belirgin izler taşıyan kafada, sağ burun deliğinin hemen yanında 11 mm boyunda küçük koyu renk bir leke, zamanın modasına uygun taşınan bir takının kafanın sağ tarafında bıraktığı çukurluk ve 27 Aralık 1594'teki bir suikast girişiminin sağ üst dudağın üzerindeki kemikte bıraktığı lezyon gibi, krala ait özellikler bulunuyor. Garches adli tabibi Dr Philippe Charlier ve 19 bilimadamı tarafından yürütülen araştırmada elde edilen bulgular, Perşembe günü Paris'te düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak. 14 Mayıs 1610'da Katolik fanatik Ravaillac tarafından öldürülen 4. Henri, Paris yakınındaki Saint Denis Bazilikası'na gömülmüş, Fransız Devrimi sırasında kraliyet mezarlığı açılmış ve devrimciler tarafından kesilen kafa daha sonra ortadan kaybolmuştu.