4. haftanın hakemleri belli oldu



Turkcell Süper Lig'de dördüncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor-Trabzonspor arasındaki açılış maçını Özgüç Türkalp yönetecek.





Turkcell Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:





19 Eylül Cuma



21.00 Denizlispor-Trabzonspor: Özgüç Türkalp







20 Eylül Cumartesi



20.00 Eskişehirspor-Sivasspor: İlker Meral



20.00 Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Yunus Yıldırım



21.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus





21 Eylül Pazar



19.00 Kocaelispor-Galatasaray: Selçuk Dereli



20.00 Ankaraspor-Hacettepe: Kuddusi Müftüoğlu



20.00 Bursaspor-Kayserispor: Süleyman Abay



20.00 Antalyaspor-Konyaspor: Tolga Özkalfa



21.45 Beşiktaş-Gaziantepspor: Mustafa Kamil Abitoğlu

