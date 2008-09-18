4. haftanın hakemleri belli oldu

Turkcell Süper Lig'de dördüncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor-Trabzonspor arasındaki açılış maçını Özgüç Türkalp yönetecek.
Turkcell Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
19 Eylül Cuma
21.00 Denizlispor-Trabzonspor: Özgüç Türkalp
20 Eylül Cumartesi
20.00 Eskişehirspor-Sivasspor: İlker Meral
20.00 Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Yunus Yıldırım
21.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
21 Eylül Pazar
19.00 Kocaelispor-Galatasaray: Selçuk Dereli
20.00 Ankaraspor-Hacettepe: Kuddusi Müftüoğlu
20.00 Bursaspor-Kayserispor: Süleyman Abay
20.00 Antalyaspor-Konyaspor: Tolga Özkalfa
21.45 Beşiktaş-Gaziantepspor: Mustafa Kamil Abitoğlu