T24 LogoT24 Logo
Spor

4. haftanın hakemleri belli oldu

18 Eylül 2008 03:00


Turkcell Süper Lig'de dördüncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor-Trabzonspor arasındaki açılış maçını Özgüç Türkalp yönetecek.


Turkcell Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:


19 Eylül Cuma

21.00 Denizlispor-Trabzonspor: Özgüç Türkalp



20 Eylül Cumartesi

20.00 Eskişehirspor-Sivasspor: İlker Meral

20.00 Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Yunus Yıldırım

21.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus


21 Eylül Pazar

19.00 Kocaelispor-Galatasaray: Selçuk Dereli

20.00 Ankaraspor-Hacettepe: Kuddusi Müftüoğlu

20.00 Bursaspor-Kayserispor: Süleyman Abay

20.00 Antalyaspor-Konyaspor: Tolga Özkalfa

21.45 Beşiktaş-Gaziantepspor: Mustafa Kamil Abitoğlu

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24