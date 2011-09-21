T24 LogoT24 Logo
Spor

4. Hafta maçlarını yönetecek hakemler İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2011 18:10

-4. Hafta maçlarını yönetecek hakemler İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 4. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar: 23 Eylül Cuma: 20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu 24 Eylül Cumartesi: 16.00 Mersin İdmanyurdu-Gaziantepspor: Aytekin Durmaz 20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 20.00 Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İlker Meral 25 Eylül Pazar: 17.30 Sivasspor-Bursaspor: Cüneyt Çakır 17.30 Orduspor-Samsunspor: Hüseyin Göçek 20.00 Beşiktaş-Medical Park Antalyaspor: Fırat Aydınus 20.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Süleyman Abay 26 Eylül Pazartesi: 20.00 Galatasaray-Eskişehirspor: Tolga Özkalfa

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24