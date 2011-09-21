-4. Hafta maçlarını yönetecek hakemler İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 4. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar: 23 Eylül Cuma: 20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu 24 Eylül Cumartesi: 16.00 Mersin İdmanyurdu-Gaziantepspor: Aytekin Durmaz 20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 20.00 Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İlker Meral 25 Eylül Pazar: 17.30 Sivasspor-Bursaspor: Cüneyt Çakır 17.30 Orduspor-Samsunspor: Hüseyin Göçek 20.00 Beşiktaş-Medical Park Antalyaspor: Fırat Aydınus 20.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Süleyman Abay 26 Eylül Pazartesi: 20.00 Galatasaray-Eskişehirspor: Tolga Özkalfa