-4. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 4. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar: 10 Eylül Cuma: 20.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Fırat Aydınus 11 Eylül Cumartesi: 19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu 19.00 Konyaspor-Bucaspor: Serkan Çınar 21.30 Beşiktaş-Ankaragücü: Mustafa Kamil Abitoğlu 21.30 Manisaspor-Medical Park Antalyaspor: Süleyman Abay 13 Eylül Pazartesi: 19.00 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor: Hüseyin Sabancı 19.00 Trabzonspor-Sivasspor: Bülent Yıldırım 21.30 Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Yankaya 21.30 Galatasaray-Gaziantepspor: Bünyamin Gezer