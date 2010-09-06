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Spor

4. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A)

06 Eylül 2010 16:32

-4. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 4. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar: 10 Eylül Cuma: 20.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Fırat Aydınus 11 Eylül Cumartesi: 19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu 19.00 Konyaspor-Bucaspor: Serkan Çınar  21.30 Beşiktaş-Ankaragücü: Mustafa Kamil Abitoğlu 21.30 Manisaspor-Medical Park Antalyaspor: Süleyman Abay 13 Eylül Pazartesi: 19.00 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor: Hüseyin Sabancı 19.00 Trabzonspor-Sivasspor: Bülent Yıldırım 21.30 Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Yankaya 21.30 Galatasaray-Gaziantepspor: Bünyamin Gezer

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