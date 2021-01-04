4 günlük sokak kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişiye ceza

28 Aralık’ta başlayıp 31 Aralık-4 Ocak arasında kesintisiz devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık’ta başlayan 31 Aralık-4 Ocak arasında kesintisiz devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 51 bin 152 kişiye adli ya da idari işlem yaptı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 5. kısıtlama dönemine büyük oranda uyum sağlandığı kaydedilerek şunlar söylendi:

“Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."

Açıklamada ayrıca vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği belirtilerek, “Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz” denildi.