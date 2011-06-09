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4 GÜNDÜR TEDAVİ GÖREN HASAN DÖŞEMECİ ÖLDÜ  MANİSA (A.A) 

09 Haziran 2011 15:22

-4 GÜNDÜR TEDAVİ GÖREN HASAN DÖŞEMECİ ÖLDÜ  MANİSA (A.A) - 09.06.2011 - Manisa'da, MHP'li belediye meclis üyesi Mazlum Yüzgider'e yönelik silahlı saldırıda yaralanan esnaf arkadaşı Hasan Döşemeci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manisa Belediye Meclisinin MHP'li üyesi Mazlum Yüzgider'e yönelik olarak pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan market işleten arkadaşı Hasan Döşemeci (61), 4 gündür tedavi altında tutulduğu Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak öldü.  Döşemeci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aynı saldırıda yaralanan belediye meclis üyesi Mazlum Yüzgider'in ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.  Manisa Belediye Meclisinin MHP'li üyesi Mazlum Yüzgider ve market işleten esnaf arkadaşı Hasan Döşemeci, 5 Haziran'da, Döşemeci'nin Doğu Caddesi Çocuk Hastanesi kavşağındaki dükkanı önünde silahlı saldırıya uğramış ve yaralanmışlardı. Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan A.K. ve S.O. tutuklanmıştı.

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