Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tutuklandı, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel serbest bırakıldı

Askeri casusluk suçlamasıyla dört gündür gözaltında tutulan TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Astsubay E.B, sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Müyesser Yıldız ve astsubay E.B. tutuklandı. İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı suçlama değiştirdi

Savcı Veysel Kaçmaz, askeri casusluk suçlamasından vazgeçerek, Dükel ve Yıldız’a bu kez TCK’nin 329. maddesinde düzenlenen “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçunu isnat etti. Yıldız, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” gerekçesiyle tutuklandı.

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in ifade işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı.

Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı’nın tutuklama kararının ardından Yıldız’a isnat edilen suçlamaya kanıt olarak iki haberi gösterildiğini açıkladı. Yani Yıldız hakkında verilen karar “Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar” ve “Libya'ya hangi komutan gitti... Yerine kim geldi” başlıklı iki haberi oldu.

Avukat Tokatlı, soruşturmanın arkasında FETÖ organizasyonu olduğunu belirterek, “Soruşturmanın temel amacı da Müyesser hanımın dijital arşivlerine ulaşmaktı” ifadelerini kullandı. Öyle ki Müyesser Yıldız’ın evinde yapılan aramada kendisinin dışında ailesinin de telefon ve bilgisayarlarına imajı alınmadan el konmuştu.

Avukat Tokatlı yaptığı açıklamada, tutuklamaya gerekçe gösterilen iki haberi aktararak, “O iki haberin bir tanesi General Hafter ile birlikte görüldüğünü yazdığı iki tane FETÖ’cü general diğeri de Libya’ya görevlendirilen bir Korgeneral ilgili haber. O da atama emri daha önceden ifade edilmiş gizli olmadığı bir haber. Biz bu iki haberin nasıl bu ülkenin gizliliğini ihlal ettiğini, nasıl ulusal çıkarları zedelediğini anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Haberlere erişim yasağının bile getirilmediğini hatırlatan avukat Tokatlı, “Madem ki bu haberler bu kadar gizliydi o zaman bunların bir erişim yasağı olmalıydı. Ama bunları ben mahkemede cep telefonumdan açarak okuyabildim. Anladığımız kadarıyla bizdeki karar şudur ki bu yeni bir FETÖ olayıdır. Temel amacı da Müyesser hanımın dijital arşivlerine ulaşmaktır. Çünkü Müyesser hanımın biz dijital arşivlerine baktığımızda 15 Temmuz darbe davalarının hepsine iştirak ettiği için o davaların ek klasörlerinde duruşmalarında elde edilen bilgilerin kripto darbecilerin ve kripto FETÖ’cülerin açığa çıkma telaşıyla kotardıkları yargının, polisin, askerin içerisindeki kripto elemanlarıyla kotardıkları bir soruşturmadır bu” diye konuştu.

Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, emniyet sorgusunun ardından ilk değerlendirmede, “Soruşturması devam eden suçun oluşmadığı kanaatindeyiz. Ortada, somut anlamda alınan verilen bir bilgi, belge yok. 4 günlük gözaltı dahi gereksiz. Müyesser Hanım çağırılıp, ifadesi alınabilirdi” demişti.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız 8 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Askeri casusluk iddiasıyla suçlanan Yıldız ve Dükel hakkındaki soruşturmanın Milli Savunma Bakanlığı şikâyetiyle başlatıldığı ve gazetecilerin 4 ay boyunca dinlendiği ortaya çıkmıştı.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Pehlivan ve Odatv muhabiri Hülya Kılınç Libya'da şehit olan MİT mensubuna yönelik haberi gerekçe gösterilere tutuklanmıştı.