4 gündür aranan gencin cesedi ormanda bulundu

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan ve geçen pazartesi ortadan kaybolan Denizcilik Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Eren Yılmaz’ın, ormanlık alanda cesedi bulundu. Gencin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Denizcilik Lisesi öğrencisi Eren Yılmaz, geçen 6 Haziran Pazartesi Yıldız Mahallesi’nde, arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra ormanlık alana doğru yürüdü ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Aramalara rağmen izine ulaşılamayan Yılmaz’ın, cep telefonundan en son görüldüğü gün sinyal alındı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis arama çalışması yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı. Bugün akşam saatlerinde, Buca İlçesi’ndeki ormanlık alanda, bir kişinin cansız bedenini görenler polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden polis, ölü bulunan ve vücudunun bir bölümü deforme olan kişinin kayıp olarak aranan liseli Eren Yılmaz olduğunu tespit etti.



Olay yerindeki incelemelerin ardından talihsiz gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Acı haberi alan liseli gencin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Annesi seri katil iddiasında bulundu

Eren Yılmaz'ın ölüm haberi uyakınlarını yas boğarken anne Melek Balak, "Bir ihtimal de olsa oğlumun, ormanlık alanda saklanabileceği belirtilen seri katilin kurbanı olabileceği aklıma geliyor" ifadelerini kullanmıştı.