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Dünya

4 GÜNDE 600 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI TUNUS (A.A)

11 Mayıs 2011 02:14

-4 GÜNDE 600 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI TUNUS (A.A) - 10.05.2011 - Tunus'ta 5-9 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olaylar sırasında 600'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve resmi ajans TAP'ta açıklanan bildiride, yakalananlardan 88'inin hırsızlık yaptığı, 98'inin aşırı alkollü olarak kamu malına zarar verdiği, 164'ünün arandığı, 58'inin de vatandaşlara korku saldığı gerekçeleriyle gözaltına alındığı belirtildi. TAP haberinde, gözaltına alınanlar arasında sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin de bulunduğu belirtildi, olaylar sırasında 50 kadar güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığı ifade edildi.

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