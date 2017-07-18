4 gün önce tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanı Fırat Anlı için yakalama kararı!

Yerine kayyım atanan ve 4 gün önce tahliye edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Fırat Anlı için yakalama kararı verildi. Karar, savcılığın itirazı üzerine alındı.

Dihaber’in haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Fırat Anlı ve Abdullah Bal için 14 Temmuz’da verilen tahliye kararına itiraz etti. Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran duruşma savcısı, tahliye kararın yasaya ve usule aykırı olduğu savundu.

İtirazı kabul eden mahkeme, Anlı ve Bal hakkında yakalama kararı çıkardı. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını öne sürdü.