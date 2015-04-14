TÜBİTAK eski Başkanı Altunbaşak serbest bırakıldı

TÜBİTAK eski başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak serbest bırakıldı.

Geçen Cuma günü 4 yıldır görev yaptığı TÜBİTAK Altunbaşak, terörle mücadele ekiplerince (TEM) "görevini kötüyü kullandıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altunbaşak'la birlikte Altunbaşak'ın eski özel kalem müdürü Osman K. ve TÜBİTAK bünyesindeki Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürü Eren Y. gözaltına alınmıştı. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin ise yurt dışına kaçtığı öne sürülüyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, geçtiğimiz cuma günü katıldığı bir televizyon programında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak'ın karşılıklı mutabakatla görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

TÜBİTAK eski Başkan Yardımcısı Hasan Palaz da, geçtiğimiz hafta Ankara’da yürütülen ‘böcek’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Palaz ile birlikte, Gökhan Vıcıl ve Hamza Turhan da tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Yücel Altunbaşak kimdir?

Prof. Dr. Yücel Altunbaşak 1971 yılında Kayseri’de doğdu. 2009-2011 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Rektörlük görevini yürüten Altunbaşak, Ağustos 2011’den bu yana TÜBİTAK Başkanı olarak görev yaptı. Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nden 1992’de yüksek şeref derecesiyle aldı. Yüksek lisans ve doktorasını Rochester Üniversitesi'nden sırası ile 1993 ve 1996’da yine yüksek şeref derecesi ile tamamladı. Temmuz 1996’da Hewlett–Packard Araştırma Laboratuvarlarına katıldı. Aynı dönemde Stanford ve San Jose Devlet Üniversitelerinde danışman yardımcı doçent olarak dersler verdi.

Silikon Vadisi’nde üç sene çalıştıktan sonra akademiye geçen Prof. Dr. Altunbaşak, 1999 yılında, Georgia Institute of Technology’de (GATECH) yardımcı doçent olarak işe başladı. 10 sene GATECH’de görev yapan Altunbaşak, bir yandan da endüstri ile çok yakın bir çalışma yürüttü. Uydu ve kablo TV şirketlerine MPEG video sıkıştırıcı cihazı üreten bir firma, Prof. Dr. Altunbaşak’ın geliştirdiği ürün prototipini lisanslayarak başarılı bir şekilde satışına başladı. 2003-2006 yaz aylarında Sabancı Üniversitesi’nin Network Öğretim Üyesi kadrosunda çalıştı. 2006 yılında Vestel ile çalışmaya başlayan Altunbaşak, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, LCD TV’ler için TÜSİAD Jüri Özel Ödülüne layık görülen “Pixellence” markalı görüntü işleme projesinin başlatılmasına öncülük etmiş ve bu projeyi geliştiren takıma liderlik yaptı.

Alanının en prestijli dergilerinde editörlük ve mesleki örgütlerde başkanlık yapan Altunbaşak’ın çok sayıda akademik onur, ödül ve taltifleri bulunuyor.