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Dünya

4 gün havada kalabilen insansız hava aracı

Boeing, "Phantom Eye" adlı yeni insansız hava aracını tanıttı. İstihbarat ve keşif için kullanılacak araç aralıksız tam 4 gün uçabiliyor

14 Temmuz 2010 03:00

T24 - Savunma sanayinin son teknoloji ile geliştirilen ürünü hazır. Boeing, "Phantom Eye" adlı yeni insansız hava aracını tanıttı. İstihbarat ve keşif için kullanılacak insansız hava aracı aralıksız olarak tam 4 gün havada kalabiliyor.

"Phantom Eye" Boeing'in insansız hava aracı türünün ilk örneği. Sıvı hidrojenle çalışıyor.

Hem hafif hem de yakıt sistemi güçlü. Havada aralıksız tam 4 gün kalabiliyor.

Uzun vadeli istihbarat, keşif ve gözetleme için biçilmiş kaftan.

Boeing yeni insansız hava aracını Amerika'da görücüye çıkardı. "Phantom Eye"ın dört silindirli iki motoru var, kanat genişliği 46 metre.

"Phantom Eye" eylül ayında NASA'nın Californiadaki uçuş araştırma merkezine gönderilecek.

İlk uçuşu için gökyüzüyle 2011'in ilk çeyreğinde buluşacak.


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