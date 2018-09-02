Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Derik ilçe merkezinde yaşayan Cihan Başaran, 28 Ağustos\'ta belirlenemeyen nedenle yangın çıkınca ailesiyle birlikte evini terk etti. Söndürülmesine rağmen 4 gün boyunca tekrar başlayan yangında ev, küle döndü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Derik İtfaiye Grup Amiri Nurullah Kapar, evin önünde 4 gündür nöbet tuttuklarını söyledi. Yangının üst üste çıkış nedeni araştırılıyor.

Derik merkeze bağlı Küçükpınar Mahallesi 303\'üncü Sokak\'ta bulunan, Başaran ailesine ait 8 No\'lu evde, 28 Ağustos Salı gecesi, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Cihan Başaran, yangın nedeniyle eşi ve 3 çocuğuyla birlikte evinden ayrılıp, kardeşi Fesih Başaran\'ın yanına yerleşti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, kontol altına aldı; ancak yangın, 4 gün boyunca tekrar başladı.

İTFAİYECİLER 4 GÜN NÖBET TUTTU

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Derik İtfaiye Grup Amiri Nurullah Kapar, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini kaydederek, evin önünde gaz maskeleri, oksijen ve yangın tüpleri, yanmaz elbiseler ile 4 gündür nöbet tuttuklarını söyledi. Kapar, \"Ev, mahallede diğer evlerle bitişik haldeydi. Yangına ani müdahaleyle diğer evlere sıçramayı engelledik. Hazırlıklıydık. Evin bulunduğu alana itfaiye aracımız giremiyordu. Yanan ev 500 metre kadar mesafede, diğer evlerin üzerinden itfaiye aracımızın hortumlarını uzatarak yangına müdahaleyi tamamlamış olduk. Ev tamamen kül oldu\" diye konuştu.

\'EVİM KÜL OLDU, ÇOK ÜZGÜNÜM\'

İlk yangının 28 Ağustos gecesi başladığını anlatan ev sahibi Cihan Başaran ise \"20 yıldır bu evde oturuyorum. Şimdiye kadar böyle bir olayı yaşamadık. Yangın ilk çıkışında komşularımızla gerekli müdahalelerimizi yaptık fakat gündüz yine başladı. Olayı itfaiye ekiplerini bildirdik. Biz de tedbir amaçlı kardeşimin evine yerleştik. En sonunda evim tamamen yandı, kül oldu. Çok üzgünüm\" dedi.

KAYMAKAMDAN AİLE İÇİN TALİMAT

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, beraberindeki yetkililerle birlikte Başaran ailesini ziyaret ederek, yangınla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Kafkas, Başaran ailesinin mağduriyetinin giderilmesi için yetkilere talimat verdi.

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