4 gün 4 gece erkek şiddeti

T24- Konya’da 35 yaşındaki işsiz Mustafa K., 32 yaşındaki sevgilisi M.T.’yi, iddiya göre aralarında çıkan tartışma üzerine dört gün boyunca eve kapatıp döverek işkence yaptı. Ardından komaya soktuğu sevgilisini bir otobüs durağına bırakıp kaçtı.



'Eşini asitle yakan adam serbest bırakıldı'





İhsan Yalçın'ın Doğan Haber Ajansı'nda yayımlanan (20 Temmuz 2011) haberi şöyle:











Bir barda garson olarak çalışan M.T., 14 Temmuz Perşembe günü kayboldu. Ablası polise başvurdu. Polis, M.T.’nin çeşitli suçlardan poliste sabıka kaydı bulunan Mustafa K. ile ilişkisi olduğunu saptadı. Mustafa K.’ya polisin kendisini araması üzerine, 4 gün boyunca evinde tekme ve yumrukla döverek işkence yaptığı kadını merkez Selçuklu ilçesindeki bir otobüs durağına bıraktı. Sonra da polise haber verip kaçtı. Polis ekipleri, M.T.’yi baygın halde buldu. Genç kadın yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Mustafa K. tutuklandı.





Kadın dövene elektronik pranga yolda





Mesut Hasan Benli'nin Radikal'de yayımlanan (20 Temmuz 2011) haberi şöyle:

Önlenemeyen kadın cinayetleri devleti harekete geçirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kadını şiddetten koruyacak radikal önlemlerin yer aldığı bir kanun taslağı hazırlandı. Taslakta kadına şiddet uygulayan erkeklere elektronik kelepçe de yer alıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in TÜSİAD heyetinin kabulünde açıkladığı ‘Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’ şöyle:





Nişanlılar da korunacak





Şiddete uğrayan veya tehdit altındaki kadınlar, çocuklar ve eşlerin yanı sıra ‘nişanlılar ve yakın ilişki içinde yaşayanlar’ da korunacak. Hâkim, mağdur kadının barınma yeri olmaması halinde kendisine ve çocuklarına uygun barınma yeri, geçici maddi yardım, lehine tedbir nafakasına hükmedebilecek. Şiddete maruz kalan kadın kamuda çalışıyorsa işyeri değiştirilebilecek.

Barınma yeri tahsis edilenlerin kimlik ve adresi gizli tutulacak.

Nafaka ödemekle yükümlü kişi bir sosyal güvenlik kurumu ile bağlantılıysa nafaka, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın, ilgilinin maaşından tahsil edilecek.

Koruyucu tedbirler için savcılığın ya da korunan bireyin başvuruda bulunması halinde delil aranmayacak. Koruyucu tedbirlerin gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ve resmi çalışma saatleri dışında savcı kararını sözlü olarak kolluğa bildirebilecek.

Acil koruyucu tedbir kararı verilinceye kadar kolluk görevlileri, mağdur için güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

Korunan birey hakkında fiziki koruma tedbirine hükmedilmesi halinde, kolluk tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. Tedbirler arasında elektronik izleme de var. Fiziki koruma tedbirlerinden hangisinin uygulanacağına, kolluk tarafından karar verilecek.

Uzaklaştırma tedbirine uymayan kişiler yakalanarak durum savcıya bildirilecek. Koruma tedbir kararlarının takibi, teknik araç ve yöntemlerle de izlenebilecek.

Koruyucu tedbir kararlarını yerine getirmeyen şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan kişi 4-8 ay hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Bütün kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluşları herhangi bir şekilde öğrendikleri şiddet eylemlerini savcılık veya kolluğa bildirmekle yükümlü olacak.

Adliyelerde şiddetten korunma bürosu kurulacak ve yeterli sayıda savcı görevlendirilecek.





Ayşe Paşalı cinayeti ibret oldu





Bakan Fatma Şahin, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ile beraberindekileri kabulünde açıkladığı kanun taslağını şöyle anlattı:

“Özellikle Ayşe Paşalı cinayetinde bu kadar şey yapılmasına rağmen ‘Neden devlet koruyamadı’yı masaya yatırdık. Sahada yaşadığımız tecrübeyle yasal altyapı güçlendiriyoruz. Kolluk kuvvetlerinin yetkisini arttırıyoruz. Aile mahkemelerine yetki devri veriyoruz. En önemli şey, elektronik kelepçeyle izleme takip sistemi. Şiddet uygulayan erkek uzaklaştırılma kararına rağmen kadına yaklaşıyorsa burada elektronik sistemle, birçok AB ülkesinin yaptığı gibi teknik bir takip sistemi oluşturacağız. Yasal altyapımız hazır. Meclis açılır açılmaz çıkacak ilk yasa bu."

Mahkeme kararına göre erkeğin şiddet nedeniyle evden uzaklaştırma cezası almasına rağmen bir şekilde aileye, kadına ulaşmaya çalışıldığını söyleyen Şahin, elektronik kelepçe sisteminin böyle durumlarda devreye gireceğini anlattı. Şahin, sistemin “elektronik teknik izleme sistemi” olarak isimlendirildiğini belirterek, “Kelepçe olur, farklı bir sistem olur ama bilimsel manada teknik bir izleme sistemi” diye konuştu.





Yine koruyamadılar





Hatay’ın Dörtyol’da ise bir çocuk annesi 21 yaşındaki Ceylan Soysal, sığındığı baba evinde tabancayla öldürüldü. Aile, genç kadını kardeşi Emrah Hicri’nin (18) vurduğunu söyledi. Soysal’ın olaydan bir gün önce savcılık ve kaymakamlığa ailesi tarafından tehdit edildiği yönünde şikayette bulunduğu ortaya çıktı.