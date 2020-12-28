4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği, Kayserispor'u 3-2 yendi

Hes Kablo Kayserispor, iki kez öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne mağlup 3-2 mağlup oldu. Başkentteki 90 dakikada 4 gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşma tam anlamıyla gol düellosuna sahne oldu.

Kayserispor 31. dakikada Wilfried Kanga ile öne geçerken Gençlerbirliği rakibine 39'da Daniel Candeias ile cevap verdi.

İkinci yarıya VAR damga vurdu. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Kayserispor'un 1, Gençlerbirliği'nin 3 golü VAR incelemesi sonrası iptal oldu.

Konuk ekip Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı golle 55'te bir kez daha önce geçti. Ancak pes etmeyen başkent temsilcisi 70'te Berat Özdemir ile beraberliği 90. dakikada ise Oğuzhan Çapar'ın kendi kalesine (k.k.) golüyle galibiyeti yakaladı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca mücadele 3-2 sona erdi. Bu sonucun ardından ligin dibine demir atan Kayserispor'un galibiyet özlemi 10 haftaya yükseldi. Gençlerbirliği ise iki hafta sonra galip geldi.