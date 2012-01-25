-4 gol var kazanan yok ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği-Bursaspor maçı 2-2 berabere bitti. Karşılamanın ikinci yarısında ilk tehlikeli atağı 73. dakikada ev sahibi Gençlerbirliği geliştirdi. Bu dakikada Azofeifa'nın kendi yarı sahasından attığı pasta topla buluşan Zec'in, Bursaspor ceza alanın sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti. 80. dakikada Hurşut'un sağ çaprazdan yaptığı ortada topa son anda İbrahim, dokunarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Hurşut'un kullandığı korner atışında Bursaspor ceza alanında topa iyi yükselen Özgür, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. Baskılı oyununu sürdüren ev sahibi ekip maçın 90. dakikasında beraberlik golünü buldu. Ani gelişen Gençlerbirliği atağında topla Bursaspor defans oyuncularının arkasında buluşan Zec'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Yavuz'dan oyun alanına geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Yasin'in vuruşunda kaleciye de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. Karşılaşma, her iki takımın farklı 2 yarılarda bulduğu 2'şer golle 2-2 sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu x, Serkan Akarca xx, Mehmet Kısal xx Gençlerbirliği: Ramazan x, Cem Can xx, Mehmet Sedef xx, Curri ? (Dk. 12. Burak xx), Ergün x (Dk. 57 Azofeifa xx), Özgür xxx, Hurşut xxx, Mehmet Akgün xxx, Soner x (Dk. 67 Zec x), Yasin xxx, Tum xx Bursaspor: Yavuz x, Serdar Aziz xx, Stepanov xx, İbrahim xx, Vederson x, Adem xx (Dk 90 artı 2 Svensson ?), N'Diaye xxx, Ozan xx, Sestak x, Batalla xx (Dk. 75 Musa x), Pinto xx (Dk. 68 Turgay x) Goller: Dk. 40 Pinto, Dk. 41. Serdar Aziz (Bursaspor), Dk. 81, Özgür, Dk. 90 artı 2 Yasin (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Dk. 45 Vederson, Dk. 79 N'Diaye (Bursaspor)