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Spor

4 genç sporcu Orlando'ya gidiyor

Garanti Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen ''NBA Skills Challenge'' kampı sona erdi...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

NBA takımlarından Orlando Magic'te forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ve NBA takımlarından Dallas Mavericks'in antrenörlerinden Joe Prunty gözetiminde İstanbul'da yapılan ''NBA Skills Challenge'' kampı sonunda seçilen 4 genç, Orlando Magic'in Orlando'da düzenleyeceği kampa katılmaya hak kazandı.

Garanti Bankası'nın ana sponsorluğunda, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda yapılan kampta Hidayet ve Prunty, 13-18 yaş arası 30 gence 3 gün boyunca eğitim verdi.

Kampın sonunda Antakya'dan 15 yaşındaki Nihat Mithat Mahşer, Edirne'den 15 yaşındaki Ömer Özcan, Samsun'dan 16 yaşındaki Sami Pelitli ve Kahramanmaraş'tan 17 yaşındaki Hasan Köroğlu'nun, Orlando Magic'in Orlando'da düzenleyeceği basketbol kampına katılmaya hak kazandığı bildirildi.

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