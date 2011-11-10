-4 genç kızı öldüren terörist etkisiz hale getirildi SİİRT (A.A) - 11.10.2011 - Siirt'te 4 genç kızın ölümüne neden olan saldırıda yer alan teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hafta başında Eruh kırsalında meydana gelen çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, içinde 6 genç kızın bulunduğu otomobile yapılan saldırıya katıldığının belirlendiği belirtildi. Teröristlerin ilçe kırsalında işbirlikçilerden erzak ve malzeme alacaklarına yönelik elde edilen bilgi üzerine operasyon gerçekleştirildiğine değinilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bir grup teröristle çıkan kısa süreli çatışma sonucu bir terörist, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, 125 kaleşnikof fişeği, 6 kaleşnikof şarjörü, 4 uyku tulumu, 78 kalem pil, 28 kitap, 18 DVD, fotoğraf makinesi, dürbün, el bombası, piknik tüpü ve bol miktarda yaşam malzemesiyle etkisiz hale getirilmiştir. Olayla ilgili olarak sürdürülen soruşturma kapsamında, Eruh Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 8 kişi terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmıştı. Ölü ele geçen terör örgütü mensubunun 'Zana Kawa' kod adlı Kemal Muhammedi (1990 Mahabad-İran doğumlu, 2006 katılım) olduğu, 21 Eylül 2011 günü Polis Meslek Yüksekokulu civarında Nergiz Evin, Zeynep Evin, Nurcan Olgaç ve Kevser Çekin'in katledilmesi olayına karıştığı yönünde bilgiler alınmıştır.'' Açıklamada, jandarma özel harekat timleri ve korucuların desteğiyle Eruh İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde yürütülen operasyonlarda, bir grup teröristle çıkan çatışma sonucunda da bir teröristin, M-16 tüfek, el bombası ve bol miktarda yaşam malzemeleri ile ölü ele geçirildiği, çatışmada yaralanan geçici köy korucusunun helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesinde sevk edildiği, fedakar bölge halkı ve kahraman korucuların da desteğiyle operasyonlara devam edildiği vurgulandı. 21 Eylül'de Siirt Polis Meslek Yüksekokulu yakınlarında terör örgütü PKK üyelerince içinde 6 kadının bulunduğu sivil bir araca yönelik saldırıda, Nergiz Evin (25) kardeşi Zeynep Evin (31), Kevser Çekin (25) ve Nurcan Olgaç (25) hayatını kaybetmiş, yaralanan Nuran Evin Siirt Devlet Hastanesinde, Gülcan Olgaç ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.