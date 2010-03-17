4 gazeteciye 'hedef gösterme' davası

T24- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltındaki Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı personelinin, savcılık sorgusu sırasındaki fotoğraflarının çekilmesi ve buna ilişkin haberlerle ilgili olarak 4 gazeteci hakkında, "Kişileri terör örgütlerine hedef gösterdikleri" gerekçesiyle dava açtı.



Alınan bilgiye göre, dava iddianamesinde, Hürriyet gazetesinde 30 Aralık 2009 tarihinde, ''8 Askerden 5'i Serbest'' başlığıyla, Habertürk gazetesinde ise aynı gün ''Ayakta 4,5 Saat'' başlığıyla haberler yayınlandığı kaydedildi.



İddianamede, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'yla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin, ''GSM'' hattına 31 Aralık 2009'da gönderilen mesajlarda, ''8 askere bedel 8 kurşun sana yakışacak budur'' ve ''Türk askerini 5 saat ayakta bekleten hain: Elbette bunun hesabı sorulacak: Nereye gidersen git...'' şeklinde, soruşturmaya konu haberlerin de etkisiyle tehdit mesajları gönderildiği ifade edildi.



İddianamede, ''Her ne kadar soruşturmaya konu yayının haber değeri taşıdığı ve yayınlanmasında kamuoyunun bilgilenmesi açısından gereklilik bulunduğu düşünülse bile, tehdit mesajları içeriği de dikkate alındığında; şüphelilerin üzerlerine atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluştuğu kanaatine varılmıştır'' denildi.



İddianamenin son bölümünde, Hürriyet gazetesi sorumlu müdürü Hasan Kılıç ve muhabiri Nurettin Kurt ile Habertürk gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü İzzet Doğan ve muhabiri Cemal Doğan'ın, ''Kişileri terör örgütlerine hedef gösterdikleri'' gerekçesiyle 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis, İzzet Doğan ve Hasan Kılıç hakkında ayrıca bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası talebinde bulunuldu.



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edildiği ve gazetecilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

