T24 LogoT24 Logo
Spor

4 FENERBAHÇE TARAFTARI ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 17:42

-4 FENERBAHÇE TARAFTARI ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, 21 Temmuz'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçının 67. dakikasında sahaya giren kişilerle ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Spor Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kamera görüntülerinden tespit edilen ve gözaltına alınan M.T, C.Ö, M.S. ve O.Ş, polisteki işlemlerinin tamamlanması üzerine Kadıköy Adliyesine gönderildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24