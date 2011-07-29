-4 FENERBAHÇE TARAFTARI ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, 21 Temmuz'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçının 67. dakikasında sahaya giren kişilerle ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Spor Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kamera görüntülerinden tespit edilen ve gözaltına alınan M.T, C.Ö, M.S. ve O.Ş, polisteki işlemlerinin tamamlanması üzerine Kadıköy Adliyesine gönderildi.