4 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Okay Yokuşlu, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu!

- \"Bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz\"

- \"İyi bir arkadaş grubumuz var\"

- \"Celta Vigo\'nun felsefesi gayet hoşuma gitti\"

- \"Trabzonspor taraftarı benim için çok özel\"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.30 Milliler Rusya maçı hazırlıklarına devam edecek

- Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig\'de maçlara milli maç takvimi nedeniyle 1 hafta ara verildi

- PFDK sevkleri açıklanacak

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

GALATASARAY

- Takım izinli

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.