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Spor

4 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Okay Yokuşlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu! - "Bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz" - "İyi bir arkadaş grubumuz var" - "Celta Vigo'nun felsefesi gayet hoşuma gitti" - "Trabzonspor taraftarı benim için çok özel" A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 1

04 Eylül 2018 12:07

(ÖZEL) Okay Yokuşlu, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu!
- \"Bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz\"
- \"İyi bir arkadaş grubumuz var\"
- \"Celta Vigo\'nun felsefesi gayet hoşuma gitti\"
- \"Trabzonspor taraftarı benim için çok özel\"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Milliler Rusya maçı hazırlıklarına devam edecek

- Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig\'de maçlara milli maç takvimi nedeniyle 1 hafta ara verildi

- PFDK sevkleri açıklanacak

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

GALATASARAY
- Takım izinli 

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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