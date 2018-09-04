4 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Okay Yokuşlu, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu!
- \"Bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz\"
- \"İyi bir arkadaş grubumuz var\"
- \"Celta Vigo\'nun felsefesi gayet hoşuma gitti\"
- \"Trabzonspor taraftarı benim için çok özel\"
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Milliler Rusya maçı hazırlıklarına devam edecek
- Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig\'de maçlara milli maç takvimi nedeniyle 1 hafta ara verildi
- PFDK sevkleri açıklanacak
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
GALATASARAY
- Takım izinli
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.