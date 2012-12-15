4 eşli Çinli meclis üyesi yargılanacak

Çin’in kuzey eyaletlerinden Şanşi'de (Shanxi), bir yerel meclis üyesinin, 4 eşi ve 10 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Eyaletteki Yingkı adlı avukatlık bürosu, "Li eğer 4 kadınla yasal evlilik yaptıysa, çok eşlilikten yargılanır" dedi.

Li Cünvın (Li Junwen) (43), eyaletin Şiaodien bölgesinde yerel meclis üyesiydi. Li’nin ilk karısından olan 4 kız çocuğundan başka, 3 başka kadınla da ilişkisi olduğu duyuldu.

Levent Uluçer'in bbcturkce'de yer alan haberine göre, Çin basını, Li’nin son olarak, bir erkek çocuk sahibi oldukları dördüncü eşiyle yaşadığını yazdı. Bu durum, resmi görevlilerin görevlerini kötüye kullanmalarıyla ilgili tartışmaları da arttırdı.

Avukatlık bürosundan İi, "Eğer bir erkek ve bir kadın bir çift olarak birlikte yaşıyor ve çocukları da varsa, yasal olarak evli olarak tanımlanır" açıklamasını yaptı.

Dört eşli Li, geçen Cumartesi günü tutuklanırken, ÇKP’nin bölgedeki aile planlamasından sorumlu 14 resmi görevlisi de, Li’nin çocuklarına 'yasal belge' vermekten dolayı sorumlu tuttu.

Çin’deki yasalara göre, evlilik cüzdanı olmayan çiftlerin çocuklarına doğum hizmeti, nüfus kağıdı ve ikamet belgesi verilmiyor.

Çin’de çok eşlilik yasak ve uygulamaları, “tek çocuk politikası” olarak uygulanıyor. Ancak bazı özel durumlarda ülkede ikinci çocuğa izin veriliyor.

Geçen Mayıs ayında başka bir eyalette yasadışı şekilde ikinci çocuğunu yapan bir çifte 1,3 milyon yuan (yaklaşık 371 bin TL) ceza verilmişti.



'İnternetin gücü'



Çin’deki devlet görevlilerinin yasadışı işleri internet üzerindeki forumlarda ve sosyal paylaşım sitelerinde son yıllarda çok sık konuşulmaya başlandı.

Geçen Ekim ayında da Guangdong’daki bir yetkilinin 22 evinin ortaya çıkmasında internetin gücü vardı.

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua bunu, "İnternetin gücü" olarak yorumladı.