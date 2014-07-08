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4 eski bakanı soruşturacak komisyon belli oldu

17 Aralık operasyonuyla birlikte adları yolsuzluk iddialarına karıştığı için istifa eden 4 eski bakanı soruşturacak komisyondaki isimler 64 gün sonra belli oldu

08 Temmuz 2014 22:41

Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki 17 Aralık operasyonlarıyla gündeme gelen yolsuzluk iddialarını araştırmak için kurulmasına karar verilen Meclis Soruşturma Komisyonu’ndaki isimler açıklandı. Meclis Soruşturma Komisyonu için 64 gün sonra TBMM Genel Kurulu’nda üyelik seçimi yapıldı.
 
Umut Erdem ile Rıza Özel'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, komisyonda yer alan isimler şöyle:

AKP üyeleri:

Hakkı Köylü (Kastamonu) 
Mustafa Akış (Konya)
Yusuf Başer (Yozgat)
Mustafa Kemal Şerbetçioğlu (Bursa)
Bilal Uçar (Denizli)
İlknur İnceöz (Aksaray)
Ayşe Türkemnoğlu (Konya)
İsmet Su (Bursa)
Yılmaz Tunç (Bartın)

CHP üyeleri:

Rıza Mahmut Türmen (İzmir)
Erdal Aksünger (İzmir)
Haluk Eyidoğan ( İstanbul )
Namık Havutça (Balıkesir)

MHP üyesi: 

Mesut Dedeoğlu (Kahramanmaraş)

HDP üyesi: 
Bengi Yıldız (Batman)

 

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