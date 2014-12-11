4 eski bakan hakkındaki yayın yasağı itirazına ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP milletvekillerinin dört eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine, mahkemece konulan yayın yasağının kaldırılması istemiyle yaptıkları bireysel başvuruyu reddetti.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine, mahkemece konulan yayın yasağının kaldırılması istemiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.
Başvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesinin, "başvurucuların dava açma ehliyeti bulunmadığından davayı reddettiği, dosyanın esasına girmediği" öğrenildi.