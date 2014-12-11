T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 eski bakan hakkındaki yayın yasağı itirazına ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin TBMM Soruşturma Komisyonu haberlerine getirilen yayın yasağı itirazını reddetti

11 Aralık 2014 10:10

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP milletvekillerinin dört eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine, mahkemece konulan yayın yasağının kaldırılması istemiyle yaptıkları bireysel başvuruyu reddetti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine, mahkemece konulan yayın yasağının kaldırılması istemiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesinin, "başvurucuların dava açma ehliyeti bulunmadığından davayı reddettiği, dosyanın esasına girmediği" öğrenildi.

ETİKETLER

anayasa mahkemesichpyayın yasağıitirazrethabertbmmsoruşturma komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24