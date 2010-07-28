T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 EMEKLİ SUBAY İFADE VERDİ ANKARA (A.A)

28 Temmuz 2010 21:57

-4 EMEKLİ SUBAY İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''gizli kalması gereken askeri belgeleri bulundurmak'' suçu kapsamında yürütülen ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da ifadesinin alındığı soruşturma kapsamında 4 emekli subay ifade verdi. Avukatlarıyla adliyeye gelen emekli 2 albay ve 2 binbaşının ifadesi, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel tarafından alındı. Emekli subayların, ifadelerinin ''şüpheli'' sıfatıyla alındığı öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile sekreteri E.D. de 2 gün önce ifade vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24