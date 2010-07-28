-4 EMEKLİ SUBAY İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''gizli kalması gereken askeri belgeleri bulundurmak'' suçu kapsamında yürütülen ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da ifadesinin alındığı soruşturma kapsamında 4 emekli subay ifade verdi. Avukatlarıyla adliyeye gelen emekli 2 albay ve 2 binbaşının ifadesi, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel tarafından alındı. Emekli subayların, ifadelerinin ''şüpheli'' sıfatıyla alındığı öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile sekreteri E.D. de 2 gün önce ifade vermişti.