4 emekli amiral, ifade vermek için Emniyet’te

Emekli amirallerin savcılığa sevki bekleniyor Emekli amirallerin Montrö tartışmaları ve “cüppeli amiral” hakkında 4 Nisan’da yaptıkları ortak bildiriye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, 5 Nisan sabahı gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise “yaş durumları” nedeniyle ifadeye çağrılmıştı. 4 günlük gözaltı süresinin uzatılmasının ardından ifadeler önceki gün akşam saatlerinde alınmaya başladı. İfadelerin tamamlanması dün de sürdü. Bugün, ifadeye çağrılan 4 emekli amiralin de ifadelerinin alınması ile gözaltındaki amirallerin savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Ayrıca, ifadelerin bugün tamamlanması ile birlikte savcılığa sevk edilecek amirallerin, buradaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle serbest bırakılması için mahkemeye sevk edilebileceği, “tutuklama talep edilmesinin ise düşük ihtimal olduğu” vurgulanıyor. Savcılığın, mahkemeye sevk etmeden de serbest bırakma yetkisinin olduğu ancak “gözaltı sürecinin yaşanması nedeniyle bu ihtimalin de düşük olduğuna” dikkat çekiliyor.