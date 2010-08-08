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Ekonomi

4 elektrik dağıtım şirketinin ihalesi yarın

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (TEDAŞ) ait Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle elektrik dağıtım şirketlerinin nihai pazarlık görüşmeleri yarın yapılacak.

08 Ağustos 2010 03:00

T24 - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (TEDAŞ) ait Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle elektrik dağıtım şirketlerinin nihai pazarlık görüşmeleri yarın yapılacak.


Söz konusu 4 şirketin özelleştirilmesiyle TEDAŞ'ta kalan 3 dağıtım şirketi ise Akdeniz, Toroslar ve İstanbul Anadolu elektrik dağıtım şirketleri olacak. Kalan söz konusu 3 şirketin özelleştirmesinin yıl sonuna kadar yapılarak, dağıtım ihalelerinin 2010 yılında tamamlanması öngörülüyor.


Toplam tüketimi 43 bin 497 gigavatsaat (Gwh) olan 4 bölgenin özelleştirilmesiyle, elektrik piyasasının yüzde 32,4'ü daha özelleştirilmiş olacak. Yetkililer, gruplar halinde özelleştirme ihalelerine çıkarak, piyasaya belirli sürelerle dağıtım şirketlerinin arz edilmiş olduğunu, yatırımcılara finansman ile ilgili yapacakları çalışmada kolaylık sağlandığını, dağıtım sektörünün kamudan özel sektöre geçmesinde de bir geçiş sürecinin yaşanmış olduğunu ifade ediyor.


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, İstanbul ili Rumeli Yakası'nı, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir ve Manisa illerini, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerini kapsıyor. Toplam tüketimi 43.497 GWH olan 4 bölgenin özelleştirilmesiyle elektrik piyasasının yüzde 32,4'ü da özelleştirilmiş olacak.

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