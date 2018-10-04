4 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek göreve başladığı Mavi Beyazlı ekipte ilk açıklamalarını yaptı.

\"Bulunduğumuz konum çok sağlıklı değil\"

\"Galibiyetle başlamak istiyoruz\"

\"Türk teknik direktörlerin Avrupa\'ya pazarlanamama sıkıntısı var\"

(FOTOĞRAFLI)



TEMSİLCİLERİMİZ UEFA AVRUPA LİGİ SINAVINDA

19.55 Fenerbahçe - Spartak Trnava

22.00 Malmö - Beşiktaş

22.00 Standard Liege - Akhisarspor

GALATASARAY

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Porto\'ya 1-0 yenilen Sarı-kırmızılılar, Portekiz\'den Antalya\'ya geçecek.



BAŞAKŞEHİR

11:00 Dünü izinli geçiren Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

VOLEYBOL

- Kadınlar Dünya Şampiyonası -

10:10 Küba - Türkiye

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

-A Grubu-

19.55 Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan)

19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

-B Grubu-

19.55 Salzburg (Avusturya) - Celtic (İskoçya)

19.55 Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya)

-C Grubu-

19.55 Zenit (Rusya) - Slavia Prag (Çekya) (HÜSEYİN GÖÇEK YÖNETECEK)

19.55 Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka)

-D Grubu-

19.55 Anderlecht (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

19.55 FENERBAHÇE - Spartak Trnava

-E Grubu-

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal (İngiltere)

19.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Sporting Lizbon (Portekiz)

-F Grubu-

19.55 Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

19.55 Real Betis (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg)

-G Grubu-

22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya)

22.00 Spartak Moskova (Rusya) - Villarreal (İspanya)

- H Grubu-

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Lazio (İtalya)

22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Marsilya (Fransa)

-I Grubu-

22.00 Sarpsborg (Norveç) - Genk (Belçika)

22.00 Malmö - BEŞİKTAŞ

-J Grubu-

22.00 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya)

22.00 Standard Liege - AKHİSARSPOR

-K Grubu-

17.50 Astana (Kazakistan) - Rennes (Fransa)

22.00 Jablonec (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

-L Grubu-

22.00 Chelsea (İngiltere) - Vidi (Macaristan)

22.00 BATE Borisov (Belarus) - PAOK (Yunanistan)

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

-19:00 Sakarya BŞB Basketbol - Fribourg Olympic