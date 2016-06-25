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4 eczacının katili tutuklandı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 4 kişi hayatını kaybetmişti

25 Haziran 2016 23:49

Ankara’da 4 eczacının silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin faili Enver Türkmen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü’ndeki eczanede dün yaşanan olayda eczanede personel olarak çalışan Enver Türkmen, eczacılar Özler Kiriş, Gürsu Ulaşan, İlknur Yüce ve Hikmet Türk’ü silahlı saldırıda öldürmüştü.

Olay sonrasında silahıyla birlikte yakalanan Enver Türkmen, Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ilk ifadesinde, arkadaşlarının kendisini hırsızlıkla suçladığını belirterek cinayetleri işlediğini kabul etmişti.

Geceyi emniyette geçiren Enver Türkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinden sağlık raporu alınan Türkmen daha sonra Adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Türkmen tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

 

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