-4 DEPREMZEDE AÇLIK GREVİNDE KOCAELİ (A.A) - 04.12.2010 - Kocaeli'de, 17 Ağustos Marmara Depremi sonrasında Arızlı konutlarına geçici olarak yerleştirilen depremzedelerden, kira ve aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle haklarında icra kararı çıkan 4'ü açlık grevine başladı. İzmit ilçesi Arızlı Mahallesi'ndeki konut alanının dışında toplanan grup, icra kararlarını protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan Seniz Demir, Arızlı'da barınan depremzedelerinin 2001 yılından bu yana mutlu bir gün yaşayamadığını, barınma haklarının güvence altına alınması için hukuksal ve toplumsal bir mücadele sürdürdüklerini söyledi. İdare Mahkemesinden 2004 yılında depremzedelerden kira alınmasının yasal olmadığına dair karar çıktığını hatırlatan Demir, şunları söyledi: ''Bu karara rağmen entrikalarla lehimizdeki bu karar bizlerden gizlenmiş ve yıllarca depremzede soyulmuştur. Bu kararı 9 ay sonra öğrendiğimde haklı olarak kira ödemeyi reddettik. Bu gelişmeler üzerine Kocaeli Valiliği bir yolunu bularak Danıştay'dan kendi lehine karar çıkartmıştır.'' Kira ödemeyi kabul etmeyen depremzedelere icra takibi başlatıldığına anlatan Demir, ''Daha fazla bizleri zorlamayın. Buradan çıkmayacağız. Bugün açlık grevi ve ölüm orucu başlamıştır. Bu sorun çözülene kadar bu direnişimiz devam edecektir. Evlerimize girmeyip, burada yatıp kalkacağız'' diye konuştu Açıklamanın ardından, 4 kişi açlık grevine başladı.