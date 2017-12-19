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4 dakikada 300 bin TL'lik inşaat malzemesi çalmışlar

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, inşaat malzemeleri satan işyerine giren hırsızlar, 4 dakikada 300 bin TL değerinde makine çaldı

19 Aralık 2017 15:03

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, inşaat malzemeleri satan işyerine giren hırsızlar, 4 dakikada 300 bin TL değerinde makine çaldı. 4 kişi oldukları belirlenen şüphelilerden S.Ö. (37) de yakalandı. Daha önce yakalanan 2 şüpheli tutuklanmıştı.
Olay, Nisan ayında Gebze\'de meydana geldi. Kapıyı kırarak inşaat malzemeleri satan işyerine giren 4 kişi, 4 dakikada içerisinde reyonlardaki ve kutuların içerisinde bulunan yaklaşık 300 bin TL değerindeki matkap ve büyük matkabı çaldı. Daha sonra Çayırova\'da bir halı mağazasına giren hırsızlar, buradan da 10 bin TL değerinde overlok makinesini ve çelik kasayı çaldı. Güvenlik kameraları ile görüntülenen 22 Nisan tarihinde gerçekleşen ilk hırsızlık olayından bir hafta sonra zanlılardan İ.K., Ağustos ayında ise O.Ç. yakalandı. İki zanlı tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 kişi arasında bulunan S.Ö.\'yü ise Darıca\'da düzenlenen operasyon ile yakaladı. İfadesinde susma hakkını kullandığı öğrenilen S.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi. 4\'üncü şüpheliyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

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