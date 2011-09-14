-4. Cumhurbaşkanı Gürsel'e anma ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 45. yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı. Törene, merhum Cumhurbaşkanı'nın torunları Özdem Gürsel ve Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, hükümet adına AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ankara Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Korkmaz ve diğer yetkililer katıldı. Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına çelenk, ailesi adına çiçek konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra törene katılanlar, Gürsel'in torunları Özdem Gürsel ve Melkan Gürsel Tabanlıoğlu'na taziyelerini iletti. -Bağış'tan tören değerlendirmesi- Törene hükümet adına katılan Bakan Bağış, törenin ardından yaptığı açıklamada, ''Rahmetli Gürsel sağ olsaydı herhalde en ağır eleştirileri kendisine getirenlerden biri ben olurdum. Ama bizim değerlerimizde ölülerinizi hayırla yad edin emri vardır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanını ölümünün 45. yıl dönümünde kabri başında anmak büyük devlet olmanın gereğidir. Bu vesileyle rahmetli Menderes ve arkadaşlarını rahmetle andığımı da özellikle vurgulamak istiyorum'' dedi.