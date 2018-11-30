4 çocuk babası kayıp

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Mut ilçesinde dün sabah evinden çıkan 4 çocuk babası Abdullah Aksaz (31) ortadan kayboldu.

İlçedeki bir firmada şoförlük yapan Abdullah Aksaz, dün sabah ilkokula giden oğlunu okula bıraktı. İşyerine gitmemesi üzerine işyeri sahipleri, Abdullah Aksaz’ın yakınlarını aradılar. Yapılan arama sonucu Aksaz\'ın kullandığı otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Araçta Aksaz’ın telefonu bulundu ancak kendisine ulaşılamadı. Polise kayıp başvurusunda bulunan Aksaz’ın kardeşi Elif Aksaz, \"Ağabeyimin hayatından endişe ediyoruz\" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI