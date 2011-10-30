T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 çocuk annesi faciayı önledi BİNGÖL (A.A)

30 Ekim 2011 13:12

-4 çocuk annesi faciayı önledi BİNGÖL (A.A) - 30.10.2011 - Bingöl'deki patlamada hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Hatice Belgin'in bayram alış verişi için gittiği mağazanın önünde, çocuklarını korumak için ''canlı bomba''nın üzerine atladığı belirtildi. Anne Belgin, çocuklarını korumaya çalışırken, faciayı da önledi. Bingöl'ün Genç Caddesi'nde dün meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı patlamanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, üzerinde bomba düzeneği bulunan kadın teröristin, çocuk giyim ve oyuncak malzemelerinin satıldığı mağazanın önünde bombayı patlatmaya çalıştığı sırada, 3 çocuğuyla bayram alış verişine çıkan Hatice Belgin'in çocuklarını korumak için ''canlı bomba''ya müdahale ettiği belirtildi. Anne Belgin'in ''canlı bomba''nın üzerine atladığı sırada patlamanın meydana geldiğini anlatan görgü tanıkları, ''Çocuklarını korumak için kendini feda etti'' dedi.  Her şeyden habersiz, yaklaşan Kurban Bayramı'nın tatlı telaşını yaşayan ve bunun için kentin en işlek caddesinde çocuklarıyla alışverişe çıkan  Belgin, canı pahasına evlatlarını korumaya çalışırken, bir çok insanın da hayatını kurtarmış oldu.    Bu arada olayda yaralanan Belgin'in çocuklarından 16 yaşındaki Veysel, 14 yaşındaki Ceylan ve 11 yaşındaki Hazal'ın tedavileri ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Veysel Belgin'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Çocukları hastanede ziyaret eden Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ceylan ve Hazal ile bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Patlamaya ilişkin Vali Mustafa Hakan Güvençer'den bilgi alan Bakan Yılmaz yaptığı açıklamada, muhtemelen Hatice Belgin'in hayatını kaybederken birçok insanın da hayatını kurtardığını belirterek, şunları söyledi: ''Henüz o konu araştırılıyor. Fakat muhtemelen vefat eden bu bayan birçok insanın hayatını kurtardı. Yani canlı bomba ile artık bir çarpışmada olabilir veya başka bir hadise de olabilir, bu araştırma bitince ortaya çıkacak. Fakat, şuan ki tahminimize göre bu bayan çocuklarıyla birlikte bayram alış verişine çıkmıştı. Fakat o hayatını kaybederken, birçok insanın da hayatını kurtardı gibi görünüyor.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24