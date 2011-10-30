-4 çocuk annesi faciayı önledi BİNGÖL (A.A) - 30.10.2011 - Bingöl'deki patlamada hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Hatice Belgin'in bayram alış verişi için gittiği mağazanın önünde, çocuklarını korumak için ''canlı bomba''nın üzerine atladığı belirtildi. Anne Belgin, çocuklarını korumaya çalışırken, faciayı da önledi. Bingöl'ün Genç Caddesi'nde dün meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı patlamanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, üzerinde bomba düzeneği bulunan kadın teröristin, çocuk giyim ve oyuncak malzemelerinin satıldığı mağazanın önünde bombayı patlatmaya çalıştığı sırada, 3 çocuğuyla bayram alış verişine çıkan Hatice Belgin'in çocuklarını korumak için ''canlı bomba''ya müdahale ettiği belirtildi. Anne Belgin'in ''canlı bomba''nın üzerine atladığı sırada patlamanın meydana geldiğini anlatan görgü tanıkları, ''Çocuklarını korumak için kendini feda etti'' dedi. Her şeyden habersiz, yaklaşan Kurban Bayramı'nın tatlı telaşını yaşayan ve bunun için kentin en işlek caddesinde çocuklarıyla alışverişe çıkan Belgin, canı pahasına evlatlarını korumaya çalışırken, bir çok insanın da hayatını kurtarmış oldu. Bu arada olayda yaralanan Belgin'in çocuklarından 16 yaşındaki Veysel, 14 yaşındaki Ceylan ve 11 yaşındaki Hazal'ın tedavileri ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Veysel Belgin'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Çocukları hastanede ziyaret eden Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ceylan ve Hazal ile bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Patlamaya ilişkin Vali Mustafa Hakan Güvençer'den bilgi alan Bakan Yılmaz yaptığı açıklamada, muhtemelen Hatice Belgin'in hayatını kaybederken birçok insanın da hayatını kurtardığını belirterek, şunları söyledi: ''Henüz o konu araştırılıyor. Fakat muhtemelen vefat eden bu bayan birçok insanın hayatını kurtardı. Yani canlı bomba ile artık bir çarpışmada olabilir veya başka bir hadise de olabilir, bu araştırma bitince ortaya çıkacak. Fakat, şuan ki tahminimize göre bu bayan çocuklarıyla birlikte bayram alış verişine çıkmıştı. Fakat o hayatını kaybederken, birçok insanın da hayatını kurtardı gibi görünüyor.''