4 çocuk annesi faciayı önledi

T24 - Bingöl'deki patlamada hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Hatice Belgin'in bayram alışverişi için gittiği mağazanın önünde, çocuklarını korumak için ''canlı bomba''nın üzerine atladığı belirtildi. Anne Belgin, çocuklarını korumaya çalışırken, faciayı da önledi.







Bingöl'ün Genç Caddesi'nde dün meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı patlamanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.



Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, üzerinde bomba düzeneği bulunan kadın teröristin, çocuk giyim ve oyuncak malzemelerinin satıldığı mağazanın önünde bombayı patlatmaya çalıştığı sırada, 3 çocuğuyla bayram alışverişine çıkan Hatice Belgin'in çocuklarını korumak için ''canlı bomba''ya müdahale ettiği belirtildi.



Anne Belgin'in ''canlı bomba''nın üzerine atladığı sırada patlamanın meydana geldiğini anlatan görgü tanıkları, ''Çocuklarını korumak için kendini feda etti'' dedi.



Her şeyden habersiz, yaklaşan Kurban Bayramı'nın tatlı telaşını yaşayan ve bunun için kentin en işlek caddesinde çocuklarıyla alışverişe çıkan Belgin, canı pahasına evlatlarını korumaya çalışırken, bir çok insanın da hayatını kurtarmış oldu.

Çocukların tedavisi sürüyor



Bu arada olayda yaralanan Belgin'in çocuklarından 16 yaşındaki Veysel, 14 yaşındaki Ceylan ve 11 yaşındaki Hazal'ın tedavileri ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Veysel Belgin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.



Çocukları hastanede ziyaret eden Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ceylan ve Hazal ile bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

'Birçok insanın hayatını kurtardı'



Patlamaya ilişkin Vali Mustafa Hakan Güvençer'den bilgi alan Bakan Yılmaz, muhtemelen Hatice Belgin'in hayatını kaybederken birçok insanın da hayatını kurtardığını belirterek, şunları söyledi:



''Henüz o konu araştırılıyor. Fakat muhtemelen vefat eden bu bayan birçok insanın hayatını kurtardı. Yani canlı bomba ile artık bir çarpışmada olabilir veya başka bir hadise de olabilir, bu araştırma bitince ortaya çıkacak. Fakat, şuan ki tahminimize göre bu bayan çocuklarıyla birlikte bayram alışverişine çıkmıştı. Fakat o hayatını kaybederken, birçok insanın da hayatını kurtardı gibi görünüyor.''

Cenazeler toprağa verildi



Olaydan sonra otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Belgin'in cenazesi, yakınları tarafından alındıktan sonra Bingöl'e getirildi.



Yeşilyurt mahallesi Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Belgin'in cenazesi Şeyh Ahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Bakan Cevdet Yılmaz ve Vali Güvençer ile Belediye Başkanı Serdar Atalay da katıldı.



Bakan Yılmaz, Vali Güvençer ile Atalay, defin işleminin ardından Belgin'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.



Patlamada, hayatını kaybeden Mehmet Çibuk ise Bingöl Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bakan Yılmaz ve beraberindekiler Çibuk'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.



Bingöl'ün Genç caddesinde dün ''canlı bomba''nın üzerindeki bomba düzeneğini patlatması sonucu kimliği henüz belirlenemeyen ''canlı bomba'' ile olay yerinden geçmekte olan Mehmet Çibuk ve Hatice Belgin yaşamını yitirmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.



