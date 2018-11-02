4 çocuğu ile tek göz evde yaşam mücadelesi veriyor

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde Hanife Turan (50), tek göz evde 4 çocuğu ile hayatta kalmaya çalışıyor. 7 yıl önce eşini kaybettiği için çocuklarına hem annelik hem babalık yapan Turan, \"Evde hiçbir eşyamız yok. 2 bin lira birikmiş elektrik ve su borcum var\" dedi.

Nusaybin ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi\'nde oturan Hanife Turan, tek göz evinde 2\'si kız, 4 çocuğu ile hayata tutunmaya çalışıyor. 7 yıl önce eşini kaybettiğini anlatan Turan, \"4 çocuğumla birlikte ortada kaldım. Herhangi bir geçim kaynağım yok\" dedi. Bazı derneklerden gıda malzemesi yardımı aldıklarını belirten Hanife Turan, \"Benim eşim, en küçük çocuğum daha 5 aylıkken vefat etti. Küçük çocuğum daha yeni okula başladı. Büyük oğlum hasta, çalışamıyor. Bizim geçimimizi sağlayacak kimsemiz yok. Ben ve 4 çocuğum bu küçük odada yaşıyoruz. Bir halım bile yok. Elbisemizi koyacağımız bir dolabımız yok. Kıyafetlerimizi bir kenarda biriktiriyoruz. Evde çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın olsun, hiçbir eşyamız yok. 7 yıldır çaresizim. 2 bin lira birikmiş elektrik ve su borcum var. Hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyorum\" diye konuştu.



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