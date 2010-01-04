4-C'li olmak için Komisyon'a başvurdu

T24 - TEKEL'in, 2004'te özelleştirilerek MEY A.Ş'ye satılan içki fabrikalarında çalışırken işsiz kalanlar, 4-C'li olmak için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurdu.



Bir süre önce işten çıkarılan bir grup TEKEL işçisi adına komisyona yapılan başvuru dilekçesinde, TEKEL'in içki bölümünün özelleştirilmesi sırasında, işçilerin, kurumda kalmamak ve devletin özelleştirilmemiş kurumlarında çalışmak için başvurdukları belirtildi.



Fakat işçilerin ''istekleri dışında'' işyerinde bırakıldıkları iddia ediyen dilekçede, ''2007'de çıkan 4-C yasasından yararlanmak istediğimizi çalıştığımız kuruma bildirdik. Fakat MEY A.Ş'nin idarecileri, üretimin çok hızlı ve bu nedenle de adama ihtiyaçları olduğunu belirterek, bize çıkış veremeyeceklerini söylediler ve birçok kişiyi zorla bıraktılar'' denildi.



2007 yılından bu yana, MEY İçki Fabrikası'nın söyledikleri ve yaptıklarının birbirini tutmadığı ve bir çok işçinin işten çıkarıldığı öne sürüldü.



Dilekçede, şöyle denildi:



''Bizi 4-C'ye alın. Evlatlarımıza, evimize bir kuru ekmek götürelim. Çocuklarımızın okul masraflarını karşılayamıyoruz. Komşularımız birer sıcak tencere çorba veriyorlar ama bizi nereye kadar idare ederler bilemiyorum.''



'Mağduriyetten kurtarın'



MEY A.Ş'de çalışan 5 işçinin komisyona yaptığı başka bir başvuru dilekçesinde ise şöyle denildi:



''İşyerimiz 80 işçiden, 5'ini bıraktı. Alınan duyumlara göre, 2 ile 4 ay arasında bizleri de çıkarma düşüncesinde olduklarını öğrendik. Siz büyüklerimizden, 4-C yasasından bizlerin de yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Siz büyüklerimizinden, bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip, bizleri bu mağduriyetten kurtarmanızı bekliyoruz.''

