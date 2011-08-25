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4 cinayetin zanlısı yakalandı AKŞEHİR (A.A)

25 Ağustos 2011 15:52

-4 cinayetin zanlısı yakalandı AKŞEHİR (A.A) - 25.08.2011 - Konya ve Afyonkarahisar'da 2'si kadın 4 kişiyi gasp edip öldürdüğü öne sürülen zanlı, yakalandı. 19 Temmuz'da Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz beldesinde Arife Korkmaz'ın (61) 120 lirası, yüzük ve küpesi gasp edilip, bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, Konya Emniyet Müdürlüğü ve Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının yakalanması için ortak çalışma başlattı. Yine Akşehir'e bağlı Gölçayır beldesinde 10 Ağustos'ta cep telefonu gasp edilen Yakup Okumuş, tabanca ile vurularak öldürüldü.  İki cinayet arasında bağlantı olup olmadığı araştırılırken, 12 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Türkan Sorgun 200 lirası, bilezik ve kredi kartı gasp edilerek tabancayla öldürüldü. Sultandağı'nda, 23 Ağustos'ta da mola veren tır şoförlerinden biri tabancayla vurularak öldürüldü, diğeri ise ağır yaralandı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 cinayetle ilgili özel bir ekip oluşturdu. Polisten de yardım alan jandarma ekipleri, cinayete kurban giden Türkan Sorgun'un kredi kartıyla bir bankanın ATM cihazından işlem yapıldığını tespit etti. MOBESE ve güvenlik kameralarından eşkali belirlenen zanlının fotoğrafları, cinayetlerin gerçekleştirildiği yerlerde vatandaşlara dağıtıldı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler, Erhan G. (30) üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cinayetlerin zanlısı olduğu öne sürülen Erhan G, Akşehir'de tek başına kaldığı evde yakaladı. Suçunu itiraf ettiği bildirilen Erhan G, sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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