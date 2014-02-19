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4 Çeçen'i öldürdüğü öne sürülen Rus ajanlara müebbet hapis istemi

İki farklı zamanda Zeytinburnu’nda işlenen 4 Çeçen cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı. Savcıya göre cinayetler Rus İstihbaratı’nın işi

19 Şubat 2014 10:35

İstanbul’da 2009 ve 2011’de düzenlenen Çeçen suikastlarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Ali Osaev, Zaurbek Amriev, Rüstem Altemirov ve Berg-Khazh Musaev’in Rus İstihbarat Örgütü adına öldürüldüğü iddia edildi.

 

‘Hepsi muhalif Çeçendi’

 

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre, cinayetleri işledikleri iddia edilen Temur Makhaurı, Alexander Zharkov, Nadim Ayupov’un ‘tasarlayarak kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ahmet Demirhüyük, iddianamesine Çeçenistan tarihiyle başladı ve Rusya’nın muhalif Çeçenler’le savaş halinde olduğunu vurguladı.

 

FSB adına çalışıyorlar 

 

26 Şubat 2009: İddianamede Rusya’ya ve ona bağlı Çeçen Cumhuriyeti’ne muhalif olan Çeçen direnişçiler tarafından kurulan Kafkas İslam Emirliği’nin İstanbul temsilcisi Ali Osaev’in Zeytinburnu’nda öldürüldüğü belirtildi.

16 Eylül 2011: Zeytinburnu’nda Berg-Khazh Musaev, Rüstem Altemirov ve Zaurbek Amriev cinayetlerinin, Rus istihbarat örgütü FSB adına çalışan ve Türkiye’ye sahte pasaportla giren iki kişi tarafından işlendiğine yer verildi.

 

Türkiye’ye 65 giriş çıkış

 

Musa Ali Osavi suikastını “Zona” kod adlı Gürcistan uyruklu tutuklu Temur Makhauri’nin işlediğinin kesin olarak anlaşıldığını kaydeden savcı, ‘Zona’nın iki sahte pasaportla ülkemize 65 giriş çıkış yaptığını belirtti. ‘Zona ayrıca Ali Osaev’in Fatih’teki cenazesine de katılmış. Savcı, ‘Zona’nın Suriye’de muhaliflerin arasında çekilen fotoğraflarının bulunduğunu, “Çeçenlerin efsanevi komutanı” Şamil Basayev’in suikastında kullanılan silah yüklü kamyonun infilak etmesi olayında da kamyonu hazırlayan kişi olduğunu belirtti.

 

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